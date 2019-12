El curioso hecho ocurrió en Karnataka, India. A la hora de cuidar los alimentos existen muchos métodos pero este granjero revolucionó todo. Una banda de monos invasores devoraban las tierras y cosechas y decidió decorar a su perro para que pareciera un tigre, con la esperanza de asustar a los simios.

El hombre se llama Srikant Gowda y fue noticia en numerosos medios internacionales por su extraño método para asustar a los animales debido a los robos de los que han sido víctima otros granjeros en la zona de Malnad en Shivamogga. Su can ya tenía el color de un tigre por lo que lo único que tuvo que hacer fue simplemente dibujarle las rayas a los costados y colocarle un poco de blanco.

“Parecía una tontería, pero lo hice y me sorprendí al ver que realmente alejaba de mis tierras a la banda de monos“, afirmó el granjero a un medio local. Luego de conocerse la noticia, Gowda recibió críticas por pintar a su perro para sus beneficios pero el hombre indicó que el can no sufre ningún daño: “El tinte dura un mes y se puede eliminar con agua“.

Con la esperanza de seguir manteniendo alejados a los monos invasores, el granjero colocó cerca de sus tierras grandes carteles con tigres reales y así mantener salvos sus cultivos. Gowda comentó que esta idea surgió luego de que recordara su viaje a Uttara Kannada, donde vio que un granjero llamado Bhatkal usó una muñeca falsa de tigre para ahuyentar a los monos roba cultivos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los perros han sido pintados para parecerse a otros animales. Un café en China pintó su perro chow chow para que se parecieran a los cachorros de panda e incluso ofrecía servicios de teñido a otras mascotas.