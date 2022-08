Jorge Manuel Alejandro Alarcón tiene 46 años. Más allá de los tres nombres con los que nació, todos le dicen Bocha. ¿Alguna relación con Ricardo Enrique Bochini, el ídolo máximo de Independiente? Ni cerca, la vida del vecino de José C. Paz está marcado por un amor azul y oro desde la cuna, al punto que, según él mismo cuenta, sus primeras palabras no fueron «mamá» o «papá», sino el clásico grito de guerra «¡dale Boca, dale Boca!» con la «o» estirada todo lo que la voz humana está capacitada para hacerlo.

Para muestra basta con ver la foto del DNI del hombre que trabaja en el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de José C. Paz, imagen en la que se lo ve con la casaca del Xeneize, o darse una vuelta por su casa y observar los logos de la institución que decoran la parrilla o las puertas del quincho, por ejemplo.

Pero hay algo en su colección que hizo de Bocha todo una celebridad en el mundo boquense y en las redes sociales en general, su camioneta Chevrolet C-10 ploteada con las caras de grandes ídolos del club e hinchas famosos como Minguito o Carlín Calvo que fue autografiada por Juan Román Riquelme y otros jugadores que dejaron su sello en Boca.

«La chata la tengo desde hace más o menos tres años. Con la pandemia se me ocurrió esto de ir sumándole cosas del Xeneize. Se los comenté a mis primos y así empezó el desafió de la ‘Chiva bostera’. El diseño lo fui armando buscando que estuvieran todos los personajes más queridos», le contó a Zonales el vecino de José C. Paz sobre la transformación de un vehículo que tiene su propia presencia en TikTok e Instagram como «La Chatita Chiva».

Es tal la revolución que generó Alarcón con su pick up que permanentemente lo llaman para que la lleve a eventos solidarios para que otros hinchas puedan sacarse fotos con ella. «En la calle la gente la filma y cuando paro en los semáforos siempre hay alguno que me toca bocina y me saluda. Es más, el primero que se sacó una foto fue un vecinito mío hincha de River, pero es lógico porque de chiquitos ya saben quién es su papá», chicaneó Bocha.

El sueño cumplido del hincha de Boca y los que quiere cumplir

El 23 de mayo, luego de que Boca saliera campeón de la Copa de la Liga tras vencer a Tigre en la final, el vecino de José C. Paz fue con su camioneta hasta predio que la institución tiene en Ezeiza para tratar de poder ver de cerca a sus ídolos.

No sólo lo hizo sino que pudo cumplir uno de sus sueños: que varios ex jugadores del Xeneize que actualmente cumplen distintas funciones en el club como Riquelme, Marcelo Delgado, Matías Donnet, Roberto Pompei, Clemente Rodríguez, Pablo Ledesma, Daniel «Cata» Díaz o Antonio Barijho, entre otros, le autografiaran «La Chatita Chiva» en un episodio que filmó y luego subió a sus redes sociales y que tuvo como yapa a una segunda grabación en la que se ve a Mauricio «Chicho» Serna arriba de la pick up.

«Fue un momento único. Me recibieron muy bien. Tener cara a cara a Román, al Chelo… No me quiero olvidar de ninguno porque además de ser los más grandes de la historia de Boca demostraron que son muy humildes. No me lo voy a olvidar más», confió a Zonales el esposo de Rosana y papá de Axel (24), Rita (20) y Rocco (17).

A la hora de pedir los próximos deseos, el Bocha lo tiene muy claro. «Por un lado, me encantaría que Martín Palermo, Carlos Tevez y Carlos Bianchi estampen sus firmas en la camioneta. Y por el otro, algo que es un poco más complicado. Como el gran Juan Carlos Altavista ya no está entre nosotros, me gustaría que Miguel Ángel Rodríguez se disfrazara de «Minguito» y autografía a ‘La Chatita Chiva’ porque lo imita igual. Ojalá que vea esta nota y me llame», cerró el vecino de José C. Paz.