En Brasil, en el estado de Bahía, un perro fue velado dentro de un ataúd y la imágen se volvió viral en redes sociales.

El hecho ocurrió en la ciudad de Ilheus. En la foto difundida por Facebook, el animal aparece envuelto en una sábana y con flores en un ataúd adecuado a su tamaño, con gente alrededor.

Por su parte, el cajón de madera fue hecho por el Servicio de Asistencia Familiar (SAF) especialmente a medida para la mascota, el sábado pasado.

Ante la repercusión de la imágen, desde el SAF emitieron un comunicado para decir que "sólo vendemos la urna para mascotas". Y aclararon que depende de la familia "ocuparse de los otros pasos".

Nuestros espacios obedecen todas las reglas sanitarias y son usados SOLAMENTE para velorios humanos. El respeto al cliente será siempre nuestro principal valor", afirmó la empresa.

El entierro del can dividió las opiniones de los internautas. Un usuario de la red social afirmó que se trataba de una cuestión de "respeto y demostración del amor que el dueño tenía por el animal". Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo: "Con todo respeto, me encantan los perros. Pero la gente respeta más a los animales que a los niños".