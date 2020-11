La muerte de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre conmocionó al país y al mundo entero. Millones de personas le dedicaron al astro del fútbol una foto con dedicatoria en las redes. Muchas figuras mediáticas de nuestro país aprovecharon la ocasión para compartir algún recuerdo con El Diez.

Marcelo Tinelli,subió a su Instagram una instantánea en blanco y negro donde, supuestamente, se lo puede ver a él junto a Maradona jugando al fútbol en su juventud. "Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Arg.Jrs), había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Hasta siempre Diego", escribió en la publicación el presidente de San Lorenzo.

Un usuario llamado Omar (@omarete60) comentó el posteo y aclaró que el de la instantánea no era él. "Ese no sos vos, soy yo. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico y el título de la nota: 'Esos pibes la rompen'", redactó el internauta.

El comentario generó un gran revuelo en las redes sociales donde comenzaron a circular de los más insólitos memes y también muchos repudiaron la actitud de Tinelli. Por esa razón, lejos de borrar la publicación, el cuervo decidió ampliar lo que escribió y excusarse por el error. "Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo. Hoy aparece alguien que dice que está foto era él. Que lío por Dios jajaja", redactó.

"Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos, ese final entre algunas piñas, y esos dos grandes encuentros contra los Cebollitas de Francisco Cornejo. El del 73 que perdimos por 2 y el del 74 en cancha de Racing, donde nos bailaron y nos comimos 7, con una genial actuación por TV de Dieguito", cerró.