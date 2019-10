Este último martes por la tarde, un grupo de mujeres que hacen twerking generaron un gran revuelo en las redes sociales cuando decidieron hacer una exhibición en las escaleras de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo.

Allí ‘perrearon’ en culote con movimientos propios de ese estilo para filmar un video que iba a mostrar su trabajo. Tras tomar trascendencia el hecho, muchos salieron a criticarlas por lo que hacen y el lugar que eligiero para hacerlo.

Tal vez, justamente, fue una decisión bien pensada para promocionarse. Quien publicó el video es @LaliGonzalez09, alias Lechuga. Junto a las imágenes escribió: “Un poquito de movimientos nalgosos en la reservada facultada de medicina. Guarda ,son culos haciendo arte twerkero !!!!”.

Las mujeres ‘twerkeras’ salieron a defenderse

“Espero no haber hecho sentir mal a nadie twerkeando en un espacio público, de todas formas el twerk me construyó y me deconstruyó mucho y hoy no me afectan sus comentarios, comparto esto así todos aprenden”, escribió la profesora del grupo junto con un mensaje de la conocida bailarina “Estefis Park”.

“Espero que este revuelo nos sirva como sociedad para seguir rompiendo estructuras mentales”, remató.