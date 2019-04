Un policía estadounidense baleó por error a un hombre que se encontraba detenido por asalto e intimidación. Se encontraban en una celda cuando, en medio de un forcejeo, le disparó con su arma de fuego en un desacertado intento de manipular su pistola táser. El viernes un juez del condado de Buck ( Pensilvania) no imputó cargos contra el acusado ya que estableció que, aunque lo que hizo no se "justifica", tampoco se trató de una acción "criminal".



Tras examinar reiteradas veces el video de una cámara de seguridad que registró los hechos, la corte describió la conducta del agente como "honesta pero errónea". En las imágenes se puede ver a la víctima, Brian Riling, desabrochándose el cinturón en presencia de una guardia. En un momento se le cae un pequeño objeto blanco al suelo y lo tapa con el pie para que no lo vean, pero el agente lo empuja para ver de qué se trata.

Con la intervención de un segundo policía, comienza la lucha. En un momento, uno de los dos agentes grita "táser", como advertencia, pero por error le da al detenido un disparo en el estómago.

El herido estuvo por varias días en estado crítico, pero ya lo liberaron y le dieron el alta. El hombre había sido arrestado por asalto e intimidación a una persona antes de los hechos.

El oficial implicado permaneció en licencia administrativa durante la investigación y se retiró del departamento el 10 de abril.



Matthew Weintraub, el juez encargado, aseguró que utilizar un arma de fuego tiene que ser el último recurso de un oficial, pero en este caso consideró "razonables" las circunstancias y pensó en las "décadas de servicio ejemplar" del investigado.

Este agente también habría caído en una "violación de las políticas" de la institución porque cargaba su táser cerca del arma de fuego. La norma indica que los policías deben cargar el dispositivo de electrochoque en su lado "no dominante". Igualmente, esto no significa una incumplimiento punible y el caso fue cerrado.