Jenna Casado Rabberman no pensó que iba a convertirse en una celebridad viral en las redes sociales: la estadounidense, que es madre de dos chicos, subió a Facebook la imagen de como quedó su auto tras un accidente y como quedaron las sillitas de sus hijos que les salvaron la vida.

"Pongan a sus hijos en las sillitas del auto, no importa cuando pataleen, griten o se peleen", escribió la publicación de Facebook, que fue compartida más de 200 mil veces en pocos días.

"Ayer paramos para merendar cuando volvíamos a casa después del jardín... Estábamos a minutos de llegar cuando otro coche se estrelló contra nosotros. Nunca pensás que te puede pasar a vos. Mis hijos escaparon sin un rasguño pero los médicos me dijeron que podría haber sido muy diferente si no me hubiera tomado los 2 minutos adicionales para abrocharlos correctamente", escribió Jenna.

Mirá la publicación completa: