Ariadna Thalía Sodi Miranda, simplemente conocida como Thalía, es una de las artistas mexicanas más reconocidas de todo el mundo. Con sus canciones como "Amar sin ser amada", "Rosalinda" y "Amor a la mexicana" obtuvo una gran popularidad.

Sin embargo, a sus 47 años, la cantante se mantiene con más energía que nunca: así lo dejó demostrado en sus redes sociales, en donde días atrás compartió un video en el que interactuaba con sus seguidores de una forma muy particular.

"Me oyen, me escuchan, me sienten", expresaba la cantante con tono melódico. Tras la publicación, muchas personas se burlaron de la mexicana y, como si fuese poco, crearon una movida viral llamada #ThaliaChallenge, en el cual los usuarios debían imitar a la artista.

En lugar de ofenderse, Thalia dio vuelta la situación y, con mucha gracia, creó una canción oficial con un remix del viral. "Descarga la canción en tu plataforma digital favorita y sigue divirtiéndote", comentó en su cuenta de Instagram y sorprendió a todos.

Como si fuese poco, el tema ya tiene sus propios pasos de baile. ¡A ser masivamente felices! ¡Hagamos de esta #coreografía el #flashmob más grande del mundo! ¡Igual y logramos el record. ¡Traspasemos fronteras! ¡Quiero verlos desde todas partes del mundo! ¡Sería increíble!! ¡Los Amo", detalló.