En China, una mujer temerosa de que le robaran el dinero, no dudó en pasar de rodillas por el escáner de control de bolsos y valijas de una estación de tren. Su explicación: no soltar su cartera en un lugar y en una época del año en que circula mucha gente. No tuvo en cuenta que los rayos x son nocivos.

En el video se ve la silueta de la mujer en la pantalla de controldel escáner de la estación central de trenes de Dongguan, sur de China. Las imágenes corresponden al 11 de febrero: por estos días las celebraciones del Año Nuevo chino movilizan muchísima gente en ese país.

La situación causó una ola de comentarios y bromas en las redes sociales.

Las imágenes muestran cómo la pasajera se pone de rodillas en la cinta del escáner y aparece por la boca de salida del aparato frente a otros pasajeros y guardias de seguridad sorprendidos.

La mujer tenía miedo de que le robaran el dinero mientras la cartera pasaba por la máquina, indicó el diario local Yangcheng Wanbao. El video ya fue visto tres millones de veces en la red china de internet.

El momento en que la pasajera sale de la máquina de rayos x.





Esos aparatos suelen estar instalados en los aeropuertos y estaciones de tren, pero también en subtes y algunas paradas de colectivos. Incluso en algunos países ya comenzaron a instalarlas en el ingreso a los hoteles.

Sin embargo, es importante señalar que los rayos x de los escáneres son perjudiciales para la salud.