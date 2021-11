El fenómeno de Stranger Things no para de crecer. Desde su aparición, en 2016, la serie que se prepara para lanzar su cuarta temporada y genera un enorme fanatismo alrededor del mundo, se convirtió en una de las pocas producciones que tiene una fecha conmemorativa. Se trata del Stranger Things Day, una fiesta en honor a la serie que le cambió la vida a un grupo de niños en un pueblo de Indiana y a los millones de fans que no se pierden sus aventuras. ¿Por qué se celebra el 6 de noviembre? Porque ese día, pero de 1985 -en la ficción- Will Byers, uno de los personajes, desapareció.

Ese secuestro en el primer capítulo de la primera temporada nos introdujo en un mundo de demagorgones y psicoquinesis del que no hemos salido. Stranger Things se desarrolla en los años 80 en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana. En este primer episodio, Will vuelve a casa en bicicleta una noche después de jugar una larga partida de Dragones y Mazmorras con sus amigos y es secuestrado en el bosque. Al día siguiente, su madre, su hermano y sus amigos comienzan a buscarlo. Mientras tanto, una misteriosa chica con la cabeza afeitada aparece en el pueblo, y pronto nos enteramos de que está huyendo de unos científicos que la secuestraron a una edad temprana.

Hoy, 6 de noviembre, se celebrará por lo alto, el amor por la serie, por ello, tendrán una alfombra roja solamente para los fans de la serie. Tendrán acceso VIP a contenidos exclusivos como teaser, tráiler, exploración del mapa oficial de Hawkins por Kyle Lambert, título de los episodios, los diferentes vestuarios de los personajes, recorrido de las tiendas pop-up en Los Ángeles y Nueva York, entre otras sorpresas que se revelarán próximamente. Sin duda, un espacio único donde parece prometer darles una experiencia inolvidable.