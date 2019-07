Una mujer quedó paralítica de manera permanente luego de que sus piernas se entumecieran al quedarse hasta tarde viendo la televisión en Inglaterra.

Se trata de Emily Overton, de 23 años, quien estaba en el sillón viendo lucha libre con su novio cuando se dio cuenta que no podía levantarse. Su pareja, Josh Reed-Osbourne, intentó calmarla y llamó a emergencias.

La joven fue trasladada al hospital, donde la diagnosticaron con malformación arteriovenosa espinal, una extraña enfermedad causada por vasos sanguíneos enredados cerca de la médula espinal.

El insólito episodio provocó que Emily perdiera su movilidad por lo que deberá usar silla de ruedas de por vida. "Sentí que mis piernas se entumecieron. Mi novio y yo somos grandes fans de la lucha, por lo que nos quedamos hasta tarde viendo la televisión. A las 3.30 de la madrugada decidí ir a la cama. Mis piernas estaban apoyadas en una silla y se sentían un poco dormidas. Cuando intenté levantarme me di cuenta que no las podía mover. Empecé a llorar. Por suerte mi novio se mantuvo calmo y me dijo que todo iba a estar bien", relató Emily.

La joven fue llevada al hospital Pinderfields, donde le diagnosticaron la rara enfermedad. "Lo que me rompe el corazón es que nunca podré caminar hacia el altar en mi casamiento", explicó.