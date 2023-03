Entre los platos más famosos de Estados Unidos están las hamburguesas, las papas fritas, el pollo frito y la carne de vaca. En esa lista de los platos más populares que elaboró Statista no se encuentran las ranas toro, un plato no tan usual en la mesa norteamericana. Sin embargo, la invasión de esta especie en Utah las convirtió en un plato sugerido por las autoridades, que buscan reducir la población de ranas toro en la región.

"Dado que es la Semana Nacional de Concientización sobre Especies Invasoras, es un buen momento para recordarles que las ranas toro son invasoras en Utah, por lo que pueden atrapar tantas como quieran", escribió Departamento de Recursos Naturales de Utah (DNR, por sus siglas en inglés) en Twitter.

“Y extra”, escribió la agencia: “son sabrosas”.

Desde el 1970 hasta la fecha, las ranas toro se reproducen cada vez con más frecuencia en Utah, invadiendo hogares a lo largo del Frente Wasatch y los pantanos del Gran Lago Salado, según una publicación del supervisor de instalaciones y terrenos del campo de tiro público de Lee Kay, Ja Eggett, citada por ABC4.

Las ranas están en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Fish Springs en el desierto occidental, los humedales de Matheson cerca de Moab, la mayor parte del río Virgin en el condado de Washington y la mayoría de los humedales de agua dulce que rodean el lago Utah y el Gran Lago Salado, dijo Drew Dittmer, herpetólogo y coordinador de especies nativas de la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah, a KSL News.

La invasión de las ranas toro

Las ranas toro suelen ser de color verde o marrón grisáceo con manchas marrones y tienen tímpanos circulares, o tímpanos, fácilmente identificables a ambos lados de la cabeza. Pueden crecer hasta una longitud de 20 centímetros y pueden pesar hasta 600 gramos. Como “criadores explosivos”, pueden establecer rápidamente grandes poblaciones en nuevos lugares.

No queda claro cuándo llegaron las primeras ranas toro a Utah, pero sí se sabe cuáles son los problemas que trajeron. Dittmer explicó que son depredadoras y comen "cualquier cosa que quepa en su boca: se encontraron murciélagos, ratones y pájaros pequeños". Además, se comen otras ranas de la zona, a las que son consideradas en peligro y con mayor necesidad de conservación.

Otro problema es la enfermedad que traen. Los expertos advirtieron por una que afecta específicamente a los anfibios y que puede ser fatal: Batrachochytrium dendrobatidis. Las ranas toro no solo la llevan, sino que también son altamente resistentes a ella. Por lo tanto, los anfibios que se salvan de ser depredados, todavía deben esquivar la infección.

Cómo cazarlas y comerlas

El mensaje de Utah a los residentes es parte de una tendencia de los conservacionistas que alientan a las personas a comer especies invasoras. Instar a los comedores aventureros a consumir animales a veces dañinos como el pez león, la carpa asiática y la nutria es una forma creativa de tratar de reducir sus poblaciones, dijeron algunos expertos.

En los medios estadounidenses se multiplicaron las sugerencias para atrapar a las ranas toro. Como son una especie invasora, está permitido cazarlas durante todo el año, y tampoco hay límite para la cantidad de ejemplares que pueden atraparse. El objetivo es claro: deshacerse de ellas.

El Washington Post contó que las ranas pueden ser difíciles de capturar. Un cazador de ranas profesional, Greg Jongsma, explicó al medio citado que las misiones se hacen a la noche y, por lo general, requiere una lámpara de cabeza, dos manos y algo de práctica. “El arte de atrapar ranas solo requiere un poco de perseverancia y no tener miedo de mojarse y embarrarse”, dijo. “Creo que la gente volverá a sentirse como un niño si deciden salir en una misión de captura de ranas y, con suerte, ayudar a la biodiversidad local al menos frenando el crecimiento de la población”, agregó.

¿A qué saben las ranas toro? La mayoría lo relaciona con el sabor a pollo, mientras que otros lo asocian con el pescado. "Apunta a los grandes: tienen la mayor cantidad de carne", sugirió Lee Kay.

Field and Stream sugiere rebozar ancas de rana en masa para panqueques y freírlas servidas con jarabe de arce, y el chef Jacques Gaspard dice que no hay error con un poco de mezcla de especias de cajún. Entre las recetas de WikiHow están las ancas de rana fritas, para lo que se necesita empanarlas y condimentarlas con cebolla seca picada, sal y pimienta.