Hannah Forcier, una conocida youtuber de Los Angeles, entra a la ducha un día cualquiera con un acondicionador para el cabello que había comprado hace poco y quería probar. Tal vez podría servir para armar un nuevo video y compartirle este producto a sus seguidoras, pero...



No leyó la letra chica ¿cuántas veces uno lo hace? Son sólo datos que no aportan nada... Sacó la tapa, volcó el producto a sus manos, lo esparció entre sus palmas y finalmente lo llevó a la cabeza. Después de algunos segundos empezó el infierno estético.



¿Cuál fue el error que cometió? Al no leer la letra chica no vio la advertencia que indicaba que ese acondicionador no debía usarse en caso de tener el pelo teñido. Un año atrás, Hannah había decidido cambiar el color de su pelo y teñirlo de rosa. Así que ahora ya no podía hacer nada para evitar que el agua se llevara los mechones de su cabeza.