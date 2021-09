Nota de TN

No bien comenzamos a manejar, lo primero que se nos enseña es que entre dos vehículos -excepto en salida de vías del tren u otros casos excepcionales- tiene prioridad de paso en un cruce quien viene a la derecha. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se encuentran tres en una misma esquina y todos vienen desde sentidos diferentes?

“¿Qué auto debe pasar primero?” preguntó Derecho en Zapatillas (@dzapatillas), un famoso tuitero especializado en “derecho práctico para tod@s en el día a día” (así se presenta en su biografía. Y su publicación armó un revuelo bárbaro, con más de 1700 respuestas y debates acalorados entre los usuarios de la red social.

Dada la viralización del tuit y la confusión que se detectó en la mayoría de los usuarios, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aprovechó la ocasión y aclaró a través de sus redes sociales cuál es la respuesta correcta; es decir, cuál es el auto que debería pasar primero, segundo y tercero en un cruce como éste.

“Si bien la situación genera confusión porque todos tienen otro vehículo a su derecha y presumiblemente tendrían que darle paso, hay otros factores a tener en cuenta”, explica de modo intoductorio Lucas, un agente de la ANSV.

Y aquí lo que dice la ley: “El vehículo señalado con el número 2 es el único que continúa su marcha, por lo tanto debe avanzar primero. Sigue el 3, pero recuerden que debe detenerse por completo, ya que es el único que va a doblar a su izquierda para tomar otra calle. Por último, avanza el vehículo número 1, que además tiene por delante una señal que dice `Ceda el paso´, por lo que debe esperar a que los demás realicen su maniobra para él poder adelantar”, aseguró el agente.

La respuesta correcta es, entonces, primero el 2, segundo el 3 y tercero el 1.

Algunos tuiteros respondieron que el vehículo indicado con el número 3 no puede girar a la izquierda porque no tiene semáforo que lo habilite a realizar esa maniobra, pero es una apreciación incorrecta. La ley de tránsito aclara que en “esquinas de avenidas de doble mano en las que no hay semáforo, está permitido girar a la izquierda, salvo señal que lo prohiba”.

Sobre el orden de paso correcto, uno de los comentarios que recibió más likes fue: “2-3-1, pero viendo que todos opinan distinto lo más probable es que sea un triple choque espectacular”.