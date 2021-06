El título de Colón se ha celebrado con una efervescencia poco antes vista. No solamente lo evidenciaron las tres jornadas de festejos en las calles de la ciudad, si no también las acciones particulares. Si bien como promesa más que como celebración, Yani, a sus 39 años, se rapó el pelo luego de que el Sabalero concrete la gesta ante Racing.

En diálogo con Buen Santa Fe, Yani contó cómo surgió la promesa. "Peleando en redes sociales. Yo no estaba de acuedo con el resultado del clásico: dije, ojalá que Colón salga campeón y me tape la boca. Si sale, qué hago: me rapo. Una chica me dijo: 'va a ser así'. Y acá estamos".

Además, contó que fue jugadora de Colón y que éstas "son cosas que pasan. El hincha de Colón es muy pasional: está dispuesto a todo".

También, relató cómo fue el momento del corte de pelo. "Me causaba gracia, una de las que me estaba cortando el pelo era mi hermana: casi le baja la presión. Estaban mis vecinas, mis sobrinas, mi hija que tiene dos años. Es una locura, la pasión se vive y se siente".

Sobre cómo vivió la victoria ante Racing, describió: "en el tercer gol me descompuse. Me dolía mucho el pecho hasta ayer. Era emoción: ver a mi sobrina llorar de emoción".

Yani, que recordó que utilizó el pelo corto pero veinte años atrás, manifestó que "la idea era donarlo a la fundación, pero averigüe y no reciben más cabello. Una chica me mandó para donarlo a Mechones Solidarios, pero si no se dona, se guarda".

En cuanto a la repercusión por el video de su corte, dijo que sintió "Una emoción bárbara". Y agregó: "me sorprende la cantidad de reproducciones que tuvo este video. Esto es de herencia, es así. De Colón se nace, no se hace, como dice el dicho. Gracias a mi papá nos íbamos a las peñas de Colón. Son peñas hermosas".

En la continuidad de la conversación, detalló que aún no había salido a la calle, pero que vale la pena y que "esto es impagable".

"Todas me decían que era loca, que era una modelito en la cancha. Ayer me explotó el teléfono, se me saturó de mensajes. Todo el mundo me pide que regale el pelo. Varios quieren hacer extensiones, pero no, veremos qué haremos con esto", cerró Yani.