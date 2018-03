Un grupo de trabajadoras sexuales en Segovia ha denunciado que sus clientes, que son principalmente mineros, han disminuido debido al mercurio. Según ellas, el uso de este químico afecta el rendimiento sexual de los hombres, lo que han notado en los obreros de las minas de esta zona de Antioquia. La hipótesis es corroborada por médicos, que advierten también sobre otros problemas de salud.

"Yo tengo un señor que tiene muchos años trabajando en eso, que son los químicos. Él viene normal, me paga normal, pero no se le 'para'. Uno aquí se gana la plata muy fácil, porque aquí los mineros se 'vienen' (eyaculan) muy rápido o a veces no se les para, eso es muy frecuente acá, en Segovia", dijo una mujer que se identificó como 'La mona' a RPT Noticias.

El mercurio es un químico usado en la extracción de recursos naturales como el oro. Gracias a esa minería, Colombia es el país del mundo con mayor contaminación por mercurio en relación con su población, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). Cada año el libera cerca de 75 toneladas del químico.

La toxicidad del mercurio causa alteraciones neurológicas, que se traducen en disfunción eréctil, de acuerdo con el doctor Camilo Prieto, miembro del Colegio Médico Colombiano e investigador sobre el mercurio, citado por Pulzo. Pero los especialistas han advertido de otros problemas de salud como pérdida de memoria, insomnio y trastornos mentales como depresión y ansiedad.

La denuncia de las trabajadoras sexuales es solo otra alerta de las consecuencias del uso del químico en la minería. En Colombia, las primeras mediciones se detectaron en 2014, en las comunidades indígenas dedicadas a la minería ilegal en el bajo río Caquetá, recuerda El Espectador.

Por eso, la Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto de ley que obliga a la implementación del Convenio de Minamata en el país, que regula el uso de mercurio para proteger la salud humana y el medio ambiente. Este tratado de 51 países que entró en vigor el 16 de agosto de 2017, conmemora la tragedia de Japón donde murieron envenenados miles de personas y animales al derramarse toneladas del metal en el cauce de un río.