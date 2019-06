El catador Linng Cardozo vivió un mal momento mientras realizaba su columna semanal en el programa Cambiando el Aire. Ocurrió mientras explicaba detalladamente cómo abrir un espumante "sin hacer un desastre", según comentó. Sin embargo, al momento de quitar el corcho el líquido salió abruptamente y lo empapó.

El supuesto experto en la materia eligió una botella de reconocidos enólogos, que tiene un valor "de 450 pesos", de acuerdo a lo que detalló en el programa, que se emite en una señal de cable uruguaya.

Después de explicar cómo se debe quitar "la canastita de metal" que recubre el corcho, indicó: "Hacemos un esfuerzo de rotación sostenido, dejando salir de a poquito ese gas que posee…".

En ese momento, el líquido espumoso salió como lava de un volcán y empapó al hombre, que sólo atinó a decir: "La p… madre".

Una vez viralizado el video, muchos se preguntaron si no habrá existido una "mano negra" de la producción que pudo haber agitado la botella antes del procedimiento del desafortunado conductor.

El imperdible de hoy. @Linng55 y un espumoso mañoso. Un momento enojoso. Le pasa a los que saben, todos quedamos exonerados. pic.twitter.com/k30uefQ3iX — Álvaro J. Amoretti (@aamorettivp) June 13, 2019

"Hay un tema que yo les quiero comentar. Tuve un problema al abrir la botella cuando grabé la columna. Esa columna no se va a emitir y estoy grabando nuevamente. pero lo que yo les quiero comentar es el error que tuve al abrir la botella. El error fue, que el gas que tiene el espumoso, saliera precipitadamente de la botella y provocó lo que ustedes observaron. Eso está mal. Fuer un error mio que provocó esa historia", dijo luego el protagonista del incidente.

A continuación dio detalles de como evitar pasar un mal momento al abrir una botella de vino o champán. "No se debe agitar la botella. Yo no la agité, pero el problema fue el traslado de la botella de mi casa hasta el canal que provocó el movimiento", comenzó explicando.

"Lo segundo: inclinar ligeramente la botella, sacarla el lazo de alambre y mantener el pulgar arriba. Todo eso yo lo hice bien. ¿qué fue lo que yo hice mal?", siguió contando Linng Cardozo, que luego dejó en claro lo que había echo mal.

"En primer lugar no contemple la agitación de la botella desde mi casa hasta el canal y en segundo lugar el giro que yo le di a la botella no estaba bueno. Y no permití que saliera el dióxido de carbono lentamente. Me apuré con la sacada del tapón y provocó lo que ustedes ya vieron", se justificó.

"No lo repitan", pidió por último a todos los televidentes.