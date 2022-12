Stefanía “Stefy” Xipolitakis vivió un raro momento en Qatar, lugar en el que está siguiendo el desempeño de la selección argentina.

La modelo quiso aprovechar los servicios de un spa que consiguió -según sus palabras- por canje, pero no pudo entrar porque no tenía la malla adecuada.

Luego de haber ido al estadio 974 a alentar al equipo nacional, Xipolitakis volvió al hotel con la idea de usar la pileta para refrescarse tras un día caluroso, no solo por la temperatura, sino por el ajetreado festejo posterior al 2 a 0 que marcó Argentina frente a Polonia.

Xipolitakis estaba junto a su prima cuando fue impedida de entrar al spa y grabó varios videos en los que expuso su experiencia con humor.

En una de las historias de Instagram, Stefy decía: ¿Viste cuando llegás de una fiesta y estás toda rota?”. Luego de eso se dirigió al spa y una de las empleadas le explicó atentamente qué tipo de ropa estaba permitida.

“Lindo día eh… Me vine a este lugar y me dijeron: ‘¿Te trajiste la malla para meterte?’. No, pero mirá, clavé este body y me sacaron cag...”, comentó la modelo. “¿Cómo ‘miércoles’ me tengo que vestir para entrar a la pileta?”, cuestionó.

Y la recepcionista le explicó en inglés: “Tenés que tener ropa que te cubra los brazos y algo que te cubra las piernas”. “Tipo short”, tradujo Xipolitakis, al tiempo que mostraba una su malla tipo body bien cavada.

“¡La cagu... toda, olvídate!”, dijo con humor la modelo y apagó la cámara.