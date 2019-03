Nadia Polito, una modelo y estudiante de Relaciones del Trabajo en la UBA, se volvió inesperadamente en un fenómeno viral en las redes sociales. Es que su respuesta a una pregunta en el programa de Guido Kaczka le valió una ola de críticas y memes. "¿Qué película dirigida por James Cameron ganó 11 premios Óscar?", le preguntó el conductor, y ella dejó sorprendidos a los televidentes al asegurar "Irene, yo y mi otro yo".

Claro que la respuesta era "Titanic", la segunda película más exitosa de la historia apenas detrás de "Avatar" (también de Cameron y bastante laureada en su momento). Pero la participante se la jugó por la comedia protagonizada por Jim Carrey. Anteriormente, además, había dicho que la saga de piratas encabezada por Johnny Depp se llamaba "Aladdin".

Para mi el mejor momento de la tv argentina de los últimos tiempos. pic.twitter.com/13kgst0KzL — Iair Dijo (@iairsaid) 26 de marzo de 2019

Su repentina fama le valió una entrevista en diario La Nación. Allí, la joven de 28 años comentó que le molestó el bullying recibido, aunque minimizó lo ocurrido. "Había visto Titanic pero no me acordaba el director. Yo tenía 7 años cuando estrenaron esa película", manifestó.

"Me molestó el bullying de la gente, pero más me molestó que haya salido en los diarios y en los noticieros. ¡Hay noticias más importantes que mi video!", dijo, descartando una vuelta a la TV por sus errores. "No me interesa salir en la tele por ser la chica que contestó mal. Sí me gustaría hacerlo por un talento mío, pero ahora estoy enfocada en mis estudios", afirmó.

Nadia agregó que su fuerte no es la farándula y que es la cultura general, salvo por el cine. "Me encantan las novelas. Sé que es muy difícil ganar (el concurso televisivo). Al final te hacen preguntas complicadas, pero no me imaginé que de cinco preguntas, tres serían de cine", señaló.

"El año pasado estuve participando durante dos semanas en otro programa, el 'Juego de las parejas', con Guido Kaczka y no pasó nada. En la calle no me reconocía nadie. Ahora, por esto, todo el mundo", subrayó.

Lali Espósito, una de las máximas estrellas argentinas, no pudo evitar referirse del divertido blooper al comentar un tuit. Pero para Nadia no es problema: "No voy a hablar de Lali. No es mi cantante preferida, no la escucho y no me molesta en lo más mínimo lo que diga de mí".