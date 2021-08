Asado, parrilla y también milanesa. Son tres comidas que nos identifican a los argentinos. Y son también las que más se “postean” en Instagram, al punto que las brasas nacionales ocupan los dos primeros lugares del top 3 de los platos más instagrameados en Sudamérica.

La cosa sería así. No lo que más se come, sino lo que más se comparten en redes sociales. O, en estos tiempos en que todo se postea, podría tener una lectura inversa. Los foodies, esa categoría de amantes de la comida, han incorporado el post en Instagram como un testimonio imprescindible de la experiencia. No hay salida a comer afuera que no termine con la foto o el video (o el Reels, ahora, que es lo que hace bailar al algoritmo).

Un original ranking internacional midió ahora qué es lo que la gente más postea. Lo armó Thuisbezorgd.nl, una plataforma de los Países Bajos que permite comprar comida. Usando la base de datos de TasteAtlas, listó los platos de comida más populares de cada país y armó también otra lista, de los hashtags y traducciones para cada uno de esos platos. Tomaron en cuenta 12.000 comidas de más de 180 países.

Así, cruzando datos con Instagram, pudieron determinar cuáles son los platos que la gente más fotografía y postea en el mundo. Thuisbezorgd asegura que es el mayor estudio de este tipo realizado hasta ahora.

"El fenómeno de fotografiar un plato antes de comerlo para publicarlo en las redes sociales se ha vuelto cada vez más popular a lo largo de los años. El hashtag #food ha aparecido en más de 450 millones de publicaciones de Instagram hasta la fecha. Se dice que tomar fotografías de su comida mejora el sabor, une a las personas y promueve los restaurantes. Esto nos hizo preguntarnos qué platos son los más compartidos online y de dónde vienen", explicaron desde la app.

Los más posteados del mundo

¿Cuál es el plato más instagrameado del mundo? La popular pizza, que contabilizó más de 86 millones de hashtags. Ganó muy, muy cómoda, porque el plato que le sigue en la lista, el sushi, tiene casi la mitad, 45 millones. "La naturaleza versátil de los toppings de la pizza significa que cada cultura puede aportarle su toque al clásico", señalaron los autores del estudio.

El podio lo completa la hamburguesa, con 33 millones. Los tacos mexicanos, que muchos analistas creen que serán el próximo sushi por el ritmo veloz al que se están globalizando, ocupan el cuarto puesto con 15 millones.

En el ranking global, la comida asiática arrasa. El también cada vez más popular ramen, esa vistosa sopa con huevo y fideos, sumó casi 12 millones de menciones. En el sexto puesto está la carne cocida al estilo japones, el yakiniku (8 millones) y completan el top 10 el sashimi (7 millones), las finas láminas de pescado crudo que aquí se sirven habitualmente como parte de las bandejas de sushi; el soba (los fideos japoneses de trigo sarraceno, 4,3 millones), el pollo frito (3,5 millones) y el tteokbokki (una comida callejera coreana a base de pasta de arroz, 3,4 millones).

Su majestad el asado

Nuestro querido asado viene muy bien en este ranking. No se metió entre los 10 primeros, pero obtuvo “diploma”, con un puesto 15° con 3 millones de menciones y el 16° para la parrilla con 2,9 millones.

Otra comida muy cara a los argentinos, pero que sin embargo es global porque tiene versiones en todo el planeta, son las empanadas, que quedaron 18° con 2,7 millones. Pero aquí, por lo dicho, no nos podemos atribuir el mérito completo.

Como los restaurantes top del 50 Best, la lista de Instagram también tiene una versión regional. Y al mirar a las comidas de Sudamérica, el asado ocupa el primer lugar entre las más posteadas, seguido por la parrilla.

Los autores del ranking hacen una salvedad y explican que con el primer término se refiere "a la carne grillada a la perfección a fuego lento", mientras que la parrilla "es una versión más versátil del asado" y que "este tipo de barbacoa argentina incluye no sólo carne sino también ingredientes como vegetales y pescado preparado en un grill de metal". Otro plato muy popular entre los argentinos, la milanesa, se ubica como 8°, con 472.000 menciones.

¿Cuáles son los otros platos más instagrameados de la región? El ceviche mixto de Perú y las brasileñas tapioca y picanha ocupan respectivamente el tercero, cuarto y quinto lugar.