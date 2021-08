Un joven fue a comer junto a unos amigos a un establecimiento, pero no quedó satisfecho con la atención de los empleados del lugar y por eso realizó una publicación negativa en la aplicación TripAdvisor. Sin embargo, el dueño del restaurante de Reino Unido, al enterarse de su critica, decidió responderle con ferocidad y su contestación se volvió viral en las redes sociales.

El protagonista de esta curiosa respuesta que se viralizó en las redes sociales y en varias páginas gastronómicas es Gary Usher, dueño del restaurante Sticky Walnut in Hoole, en las afueras de la ciudad de Chester.

El propietario del establecimiento se tomó un momento para revisar las reseñas que le habían dejados sus comensales a través de la reconocida app de hotelería y gastronomía y fue entonces cuando percibió que un cliente le puso dos estrellas.

El responsable de esta reseña fue Identificado con el nombre Rob en la app. El mismo destacó que la comida "era sabrosa", pero que la forma en la que atendían los meseros dejaba mucho que desear. Es más, comparó el servicio de los empleados con el de una aerolínea low-coast (aerolínea de bajo presupuesto).

Pero eso no fue todo. El cliente añadió en su reseña que realizó una queja al personal del lugar por su mala atención y qie no recibió la respuesta que esperaba.

“La buena noticia es que la comida aquí es muy, muy sabrosa y merece una calificación alta. La mala noticia es que a la gerencia del restaurante no le importa un cara… la experiencia del cliente. Comí aquí el 9 de julio y me quejé ante el gerente, que me trató bastante mal, y luego le escribí al propietario", empezó su crítica el cliente del restaurante.

Esta fue la dura crítca que le realizó el cliente al restaurante en una app (imagen sitio Lad Bible).

Y agregó: ¿Un restaurante que aspira a ofrecer una buena experiencia gastronómica, pero ha perdido la capacidad de empatizar con los clientes y los ignora cuando se quejan? Eso es realmente una lástima”, publicó en su reseña "Rob" y luego fue compartida por el sitio Lad Bible.

Respuesta del dueño del restaurante

Tras haber leído el mensaje, Usher explicó que recordaba su presencia en su restaurante y sobre todo la manera en la que había tratado a sus empleados ese día. Es por eso que decidió realizarle una larga e irónica respuesta.

“¡Por el amor de Dios, Robert! Creo que ya estoy por jubilarme en “TwitAdvisor” (TripAdvisor) de manera que no perdamos tiempo. Parece que esperaste 11 días desde que te suscribiste a Twitadvisor para escribir tu primera reseña”, comenzó su relato en el texto.

Y continuó: "Rob habías reservado una mesa para un viernes a la noche por un período de 1 hora 45 minutos. Después del postre, el gerente, ese que decís que no le importó nada, se acercó y te recordó que deberían dejar la mesa. Ignoraste ese pedido y ordenaste otra ronda de bebidas. Quizás si tus compañeros de fiesta hubiesen llegado en horario todo esto se hubiera evitado”, añadió.

Además, le recordó que incluso trató de forma despectiva a su gerente y ante la insistencia para que abandonara la mesa, lo prepoteó y le dijo que no era idóneo para ocupar ese cargo en el establecimiento.

"El gerente fue a pedirte amablemente que debían despejar la mesa para nuestros próximos comensales, te paraste, lo prepoteaste y le apuntaste con el dedo en la cara. Vos le dijiste que no se merecía ese puesto y que no estaba calificado para ocuparlo y tu madre se unió en las agresiones hacia él. En ese momento mostraron la hilacha con la clásica frase: ‘Ambos trabajamos en restaurantes de manera que sabemos cómo funciona. Deberían regalarnos estas bebidas’", sumó.