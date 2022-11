Tomás Holder, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano, reapareció y contó la razón por la cual eligió alejarse de la escena pública tras lo que fue su gran exposición mediática.

El rosarino, que ingresó al reality con promesas de hacer grandes cosas, se convirtió rápidamente en uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022 (Telefe, a las 21.45) y la gente se encargó de sacarlo de la casa con el voto telefónico.

Aunque durante su primera semana afuera del reality participó de varios debates y se mostró muy seguro ante las cámaras, para plantarse, por ejemplo con Georgina Barbarossa y pedir terminar una nota porque no se sentía cómodo, al poco tiempo desapareció del radar mediático.

El mensaje de Holder para explicar el motivo de su desaparición mediática.

"Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo", comenzó diciendo en un posteo que publicó en sus historias de Instagram.

"No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara", explicó luego Holder, reconociendo que más allá de su salida de GH, todo lo que se habló de él en televisión y en las redes sociales lo afectó emocionalmente.

Por lo pronto, Holder, de tan solo 21 años, se muestra activo en sus redes sociales, sobre todo en Tik Tok, en donde suele compartir contenido junto a su novia Paula Balbi, quien es una de las personas que más lo contiene después de lo que fue su corta experiencia en la casa más famosa del país.

El influencer rosarino todavía tiene un contrato firmado con Telefe y deberá asistir a las galas cada vez que lo convoquen y, aunque parece difícil, también existe la posibilidad de que reingrese a la casa a través del repechaje, que estará a cargo del voto del público.

El balance de Tomás Holder sobre su participación en "Gran Hermano"

Durante el raid mediático que transitó en la primera semana afuera de Gran Hermano, Tomás Holder había hecho un balance de lo que fue su participación en el programa conducido por Santiago del Moro.

"Viví muchas emociones y me llevo muchas cosas positivas. Ya hice paseos por la calle y la gente me recibe con mucho amor y mucho cariño, me pedían fotos y también una persona me dijo que estando dentro de la casa me odiaba pero que parezco un buen pibe. Yo me quedo con lo bueno, las cosas malas las dejo de lado”, había dicho Tomás, en diálogo con PrimiciasYa.

Consultado sobre si volvería a ingresar a la casa de Gran Hermano, el musculoso se mostró reticente. “Sobre todo mucha gente que no me quiere pone que entre de nuevo porque era el único que le ponía emoción y que hacía chistes. La misma gente que no me quiere, pide que vuelva. Pero no quiero volver”, advirtió.

Por otro lado, se mantiene firme en su postura de que su público está en Tik Tok y que no necesita de la televisión ni los medios para crecer en su carrera: "No quiero que suene egocéntrico, pero yo siempre digo que el personaje de Holder no lo hizo conocido Gran Hermano".

"Yo ya venía con un trabajo detrás y una base de fama. Muchos dicen que a Holder lo hizo conocido Gran Hermano y no es tan así. Yo fui un participante de Gran Hermano y el programa me generó muchas más visualizaciones, pero yo antes tenía una vida y una especie de carrera. Yo no necesito de nadie para crecer, siempre fui un chico que laburó solo y que está orgulloso por eso”, concluyó.