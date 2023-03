El comercio electrónico está cada día más afianzado en todo el mundo. Sin embargo, a veces, los envíos tardan un poco más de la cuenta, como en el caso de una joven que recibió su pedido cinco años más tarde y se hizo viral por la burla que recibió de la empresa AliExpress.

Se trata de un insólito episodio que sufrió una usuaria de Twitter, oriunda de España, con la plataforma de origen chino, ya que ordenó un llavero de Harry Potter hace varios años y nunca le llegaba, hasta ahora.

La fanática de la saga literaria y cinematográfica del mago recibió su pedido con cinco años de retraso y decidió mostrar su caso en la red social del pajarito. Rápidamente, miles de tuiteros se manifestaron al respecto y así también lo hizo la sede de AliExpress en el país europeo.

Laura, que reside en Islas Baleares, publicó la imagen del producto y también la captura de su teléfono donde se ve el día cuando efectuó la compra.

Sin embargo, lo más divertido del caso es que a la publicación que hizo en Twitter @laurss14 se la contestó la filial de España de la tienda AliExpress, con una burla insólita.

“Me acaba de llegar un llavero que pedí el 1 de mayo de 2017″, contó Laura con las fotos del llavero del personaje de Draco Malfoy, uno de los más famosos pero menos queridos de la saga de Harry Potter.

“La paciencia es la madre de todas las ciencias, Laura”, escribió la cuenta oficial de la firma internacional. Con ese comentario la publicación estalló con desopilantes reacciones de miles de tuiteros.

A diferencia del producto, los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar. "A mí me pasó también, pero a mí me llegó 7 meses después y cuando reporte el problema nadie me contestó la publicación decía llega 23 de marzo, yo lo pedí el 19 de febrero de 2021. Después ya no hice nada y a los 7 meses llegó", reveló otro internauta.

Uno más creativo expresó: "Los días se convirtieron en semanas hasta volverse meses. Ya lo daba por perdido, incluso llegué a pensar que iba en ese vuelo y que por lo mismo no iba a llegar. Recuperé mi dinero invertido y la vida siguió, hasta que una tarde de agosto (no recuerdo el día) llegó el cartero".

Fuente: Crónica