Un nuevo año escolar inició y con él se empezaron a viralizar algunas cuestiones típicas del primer día de clases. La usuaria de Twitter @otramai compartió la primera tarea de su hija en primaria.

"Empezó re picante segundo grado mi piba eh", twitteó Marinés al compartir con mucha emoción la respuesta de su hija a una consigna de arranque de año: qué deseo tenés para este 2023.

"Mi deseo para este año es recuperar Las Malvinas", escribió la pequeña en su cuaderno. El tweet lleva más de 26 mil "Me Gustas" y cientos de comentarios al respecto.

Ante el revuelo que causó en redes sociales, su madre aclaró: "No, no fue por la canción del mundial. Mi hija tiene la parte del cerebro que acumula canciones de cancha cooptada por canciones de la 12. La de muchachos no se la sabe".