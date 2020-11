Un seguidor de OVNIS compartió una serie de videos registrados por la cámara de la Estación Espacial Internacional que, según afirman, registró la presencia de unos 150 objetos no identificados volando por alrededor.

Según el usuario Gorden McKenna, el material lo recolectó de la cámara de una cámara de la NASA que transmite en vivo desde una de las ventanas de la EEI y en la que se podría apreciar una “flota de ovnis que pasan”.

El video además fue compartido por la página de Mundo Esotérico y Paranormal, quienes enfatizaron que científicos de la Universidad de Nottingham en Reino Unido consideran que existen por lo menos 36 civilizaciones extraterrestres altamente avanzadas que habitan la Vía Láctea.

Según la información difundida, la Estación Espacial Internacional (EEI) registró con su cámara cerca de 150 objetos voladores no identificados (ovni) en trayectoria hacia la Tierra, que también fueron divisados por expertos de la NASA, la Agencia Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.

No es la primera vez que la EEI logra detectar objetos voladores no identificados con rumbo a nuestro planeta, pero este avistamiento en particular llamó la atención la gran cantidad de unidades registradas.

El cosmonauta ruso Ivan Vagner, quien comparte nave con los expertos de la NASA, fue quien los avistó y registró la secuencia de aproximadamente 60 segundos.

Las imágenes son del 15 de noviembre, y los objetos en la órbita terrestre son tantos que exceden el campo de visión de la cámara.

La Estación Espacial Internacional (en inglés: International Space Station, ISS) es un centro de investigación situado en la órbita terrestre, cuya administración, gestión y desarrollo están a cargo de la cooperación internacional.

El proyecto funciona como una estación espacial permanentemente tripulada, en la que rotan equipos de astronautas e investigadores de las cinco agencias del espacio participantes: la NASA, la Agencia Espacial Federal Rusa (FKA), la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

LA EEI aúna las capacidades de las anteriores estaciones espaciales: la Mir-2 rusa, la estadounidense Freedom, el módulo europeo Columbus y el Kibo.

Los primeros planes de montar una gran estación internacional remontan a la década de 1980 y la estación se planificó en ese momento con el nombre Alpha.

Actualmente está dividida en dos secciones, el segmento orbital ruso y el segmento orbital estadounidense (United States Orbital Segment USOS), ambos compartidos entre varias naciones.

Si bien en principio muchos usuarios penaron que se trataban de luces de algún centro urbano, los expertos determinaron que no es posible.

Fuente: Ámbito