Un extraño objeto volador de forma ovalada y color grisáceo fue fotografiado en la Quebrada del Toro, en el departamento salteño Rosario de Lerma. La instantánea fue registrada el sábado 31 de marzo pasado cerca de las 12:30 en la zona del viaducto por donde solía cruzar el Tren a las Nubes.

La fotografía es elocuente: a simple vista un extraño objeto se confunde con el inconmensurable paisaje de la Quebrada del Toro, publica el diario El Tribuno de Salta.

Su autor, Diego Pastrana, de profesión camarógrafo, y oriundo de Rosario de Lerma, la obtuvo cuando paseaba por la zona con su motocicleta y de a ratos paraba para sacar fotos de todo este trayecto, en donde predomina el verde y las nubes en las altas cumbres.

"Sacaba fotos y algo brilló en un instante en el cielo. Al tratar de ver qué era, no apareció nada extraño en las alturas. Pero me había quedado la duda, del destello que aparentemente no había fotografiado", cuenta.