El mítico arquero del fútbol colombiano, René Higuita, protagonizó un triste episodio que se transformó en viral después que el video saliera a la luz. En la grabación se pudo ver como un fanático insultaba al ex futbolista y éste reaccionó con un golpe en la cara.

Posteriormente, Paula Bustamente, gerente de comunicaciones del equipo y que estuvo presente en el incidente, realizó un descargo en su cuenta de Twitter: "Tenés que estar muy mal de la cabeza y del alma para agredir por fútbol y a René Higuita. Tristeza".

La lamentable situación se produjo en la previa del partido entre el Atlético Nacional y el América de Cali, un encuentro amistoso que se llevó a cabo en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas y en el que Los Diablos Rojos resultaron vencedores por penales.

Sin embargo, antes del inicio del duelo, el colombiano y un grupo de "Verdolagas" pasó cerca de la afición rival. Fue en ese momento cuando uno de los hinchas lo increpó con insultos y agresiones, y el ex jugador de 51 años reaccionó de la peor manera.

Así lo confirmó un tiempo después Bustamante en su cuenta de Twitter: "Pasamos por la barra del América y comenzaron los insultos a René. Nos dieron con un par de rollos de papel.Tenés que estar muy mal de la cabeza y del alma para agredir por fútbol y a René Higuita. Tristeza".

En comunicación con "Noticias Caracol", la encargada de las comunicaciones del club, detalló:"A mí me encajaron el rollo a toda en la espalda, a René en el pómulo. De no creer, cuando los jugadores se abrazan entre ellos y todos tenemos colegas y amigos de otros equipos". Hasta el momento el ex jugador de 51 años no se pronunció al respecto.