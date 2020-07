Este desafío revolucionó las redes sociales. Es que es una forma de poder no sólo divertirse un poco más, sino también de entrenar el cerebro y agudizar la vista.

En esta oportunidad se viralizó una imagen que invita a los internautas a poner a prueba sus conocimientos tanto matemáticos, como de lógica. Allí se presentan tres cuentas, cada una está conformada por un helado, en vez de por números.

El objetivo es descubrir el valor del cono, de la bocha blanca y de la rosa usando solamente los datos que se nos da. Así es que sabemos que la multiplicación de tres conos da como resultado 27.

Si todavía no lo pudiste resolver te dejamos la solución, pero no te desanimes si no pudiste encontrar la respuesta correcta.