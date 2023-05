Uno de los grandes interrogantes de la vida cotidiana tiene que ver con el "cosito de la pizza", el cual tiene forma de tripode y siempre es utilizado por las casas de comida, para transportar la caja de este tradicional alimento hasta un domicilio.

Lo cierto, es que este pequeño objeto tiene su origen en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue registrado por primera vez en 1974, aún así se sigue debatiendo acerca de la verdadera función de este plástico.

Recientemente se viralizó un video en TikTok en el que se asegura que su función es la de servir de apoyo para separar una porción de la otra sin tener que tocar la que no se va a comer. Para muchos fue una gran revelación, mientras que para otros fue un grosero error que no hacía más que confundir a los usuarios.

La realidad indica que fue creado para impedir que durante el reparto de las pizzas el recipiente en que se entrega la comida, que suelen ser cajas de cartón acumuladas una encima de la otra, colapse en el centro y haga contacto con la comida. También sirve para impedir que, después de que haya sido cortada, la pizza se desarme y el queso se mueva durante el recorrido del repartidor.

El usuario de TikTok Seb Web (sebweb67) subió un video que demuestra el ingenioso truco de su pizza y añade una definición: "¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta de que esta cosita que viene con tu pizza en realidad está ahí para evitar que toques otras rebanadas?". El clip viral fue visto más de 880.000 veces y generó un fuerte debate, ya que cuando otros usuarios le cuestionaban sus dichos, el hombre afirmaba: "Estás equivocado".



En las imágenes se ve a Seb Web quitar el trozo de plástico del centro de la pizza y clavarlo en el medio de una rebanada. Mientras aprieta el artículo contra la porción que quedará en la caja, levanta sin esfuerzo la pieza que está al lado para comerla sin ensuciarse las manos.

Usar el protector de pizza de esta manera significa que no se mancha los dedos de grasa y no toca la comida de los demás en el proceso: "Genial", señaló un usuario. Pero la mayoría de los espectadores dijeron que el taburete plástico no era para eso originalmente.

Mientras que algunas personas aseguraron usarlo como "una mesa para una Barbie", otros sostuvieron uno de los motivos reales: que se usa para mantener la pizza unida ante el movimiento de la moto o bicicleta del repartidor en el tránsito. Pero la mayoría de los usuarios sabía exactamente el motivo para el que se lo utiliza y debatieron con el tiktoker. "Es para evitar que la tapa golpee la cobertura". Un tercero comentó: "No está ahí para eso de cortar las porciones, pero está bien".

