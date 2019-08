Ricardo Darín es protagonista de una de las historias más virales de esta semana.

El usuario de Twitter llamado @MandangaSoy contó como el actor lo ayudó a seducir a una chica.

"Estaba tomando un cafe en palermo con una diosa, cero posibilidades. En eso entró Darín con otra gente. Antes de irme, pasamos por la mesa donde estaba y le dije, giñandole el ojo: ‘¡Richard! ¿Leiste lo que te mande?’. El tipo, rápido, me dijo; ‘¡Si! ¡Mañana te llamo!’. Gar… ¡Gracias Ricardo!", detalló en el posteo.

Pero eso no es todo, el propio Darín le respondió a un usuario que lo había arrobado. “Algo debes tener… ¡No te me tires abajo! igual, me debés una” le respondió la reconocida figura.