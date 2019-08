Rodrigo Noya contó a través de una historia de Instagram una broma que le hicieron en un local de comidas adonde llamó para pedir delivery.

"Yo no sé si me están haciendo buylling o qué, porque pedí una milanesa a un lugar conocido de milanesas y me la traen así, observen: con un Milhouse. ¿Es normal esto?", se preguntó.

En las imágenes se ve la caja del pedido y el dibujo del popular personaje de los Simpsons, a quién suelen comparar con el actor.

Esta story de Rodrigo Noya me limpió el cutis, me curó la caspa y me dio 5 años más de vida pic.twitter.com/UldGTCYJwX — Tomás Balmaceda (@capitanintriga) August 19, 2019

Luego que el actor publicara en sus redes sociales el "incidente", el Club de la Milanesa también utilizó las redes sociales para disculparse y confirmar que, además, le pudieron disculpas en forma privada.

"Queremos informar que nos enteramos de lo ocurrido con el actor Rodrigo Noya y el pedido que realizó por delivery a nuestra sucursal de Belgrano. Nos comunicamos con Rodrigo después de su publicación en Instragram y nos comentó que en ningún momento lo tomó con mala intención, por el contrario, le agregó un toque de humor a la situación. Aún así le pedimos las disculpas del caso, identificamos al responsable y él se siente muy apenado. Agradecemos la buena onda de Rodrigo, reiteramos nuestras disculpas y enfatizamos nuestro repudio a cualquier forma de bullying u ofensa hacia otras personas", escribieron desde el Instagram del comercio.