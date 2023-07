Este lunes 10 de julio, Rodrigo Tapari estaba dando un concierto virtual en un restaurante cuando fue interrumpido por un escuadrón armado, que parece arrestarlo a punta de pistola. En los últimos minutos, el cantante salió por Crónica HD a aclarar todo y llevar tranquilidad a sus fanáticos.

El músico había encendido su cámara con una transmisión en vivo de Instagram, que lo mostraba sentado en un restaurante vacío adelante de un piano. Detrás de la figura del músico, se pudo ver como un escuadrón de policías armados entraban en el restaurante y comenzaban a empujar al cantante fuera del establecimiento.

Tapari en vivo y entran oficiales armados #LAM pic.twitter.com/kkNobRADM6 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 11, 2023

El video se corta cuando lo empujan dentro de un auto, y fue publicado por el mismo Tapari en su cuenta de Instagram: "¡No sé qué pasó! En un rato les comunicamos, la verdad no entiendo nada", escribió como descripción el cantante. Mientras tanto, el video de Tapari se esparció como pólvora, provocando desde grave preocupación a escepticismo por parte de los internautas.

Finalmente, el cantante logró ponerse en contacto con el equipo de Crónica HD y aclaró lo sucedido: "Estamos bien, yo estoy bien, mejor que nunca", comenzó tranquilizando el ex cantante de la banda "Ráfaga".

Finalmente, el incidente resultó ser parte de un videoclip. Sin embargo, el protagonista no tenía idea que se trataba de un acto: "La productora de acá de Bolivia me pide grabar un videoclip con un artista de ellos. Me proponen hacer un vivo para contarle a la gente, sumar público. Entonces me pongo a hacer el vivo, y de repente me cae todo este comando", reveló.

"Yo me asusto verdaderamente, se puede ver en el video mi cara de susto. Cuando me subo a la camioneta, me dicen 'cortá cortá, tranquilo Rodrigo esto es parte del video'. No seas malo, les digo, avisame que por lo menos les aviso a mi familia", terminó de relatar Tapari.

"No es una joda, es parte del video, pero no me avisaron la parte de la policía. Me dicen: 'Si te avisábamos no lo íbas a poder actuar'. No sean malos, tengo mi familia en casa, mi viejo, mi vieja que los mato de un infarto", cerró el cantante, que también pidió disculpas a sus seguidores en Instagram.