Una pareja, que había salido a dar una vuelta en kayak en Puerto Madryn, se encontró con una curiosa ballena que se acercó a “jugar” con ellos. Paolo Osta compartió un video del increíble momento en su cuenta de TikTok. Vale aclarar que el joven suele compartir contenido relacionado a los cetáceos en su perfil.

Los protagonistas de esta emocionante experiencia son Mariana Gioielli, de 26 años, y Paolo, de 27. En las imágenes se puede observar a Osta esperando al próximo movimiento de la ballena que golpea el bote por los costados y también desde abajo. En un momento la ballena emerge a la superficie y Mariana y Paolo responden saludándola.

“Está abajo nuestro”, se oye decir a la mujer entre risas. Aunque se trata de un momento muy bello, los jóvenes no pueden disimular su nerviosismo. Si bien en el video se puede ver a una ballena jugando con los kayakistas, ellos afirman que por lo menos había tres.

“Imaginate tener a ballenas de aproximadamente 45 toneladas pasando debajo de tu kayak, y nosotros estábamos bastante lejos de la costa”, dijo Paolo.

Según explicó La Mañana de Neuquén, Osta explicó que las ballenas son extremadamente precisas en sus movimientos, por lo que no tenía miedo en ese aspecto, pero sí estaba preocupado de que a veces hubiera ballenatos más torpes cerca.

Cómo era de esperarse, el video tuvo miles de reproducciones y casi 70 mil comentarios. La mayoría de los usuarios se mostró sorprendido con la experiencia, pero al mismo tiempo confesó un poco de temor de ver tan cerca esos imponentes animales.

“Tres infartos me dieron mirando el video”; “Siempre quise ver de cerca, pero no sé si de tan cerca”; “Ella re tranquila y la cara de susto de él es impagable”; “Me muero, pero a la vez que hermosa experiencia”; “Dios mío la admiro yo me hubiese infartado”, fueron algunos de los comentarios.