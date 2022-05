Twitter es una red social donde día tras día surgen historias y anécdotas de usuarios que, por un motivo u otro, terminan por hacerse virales. En las últimas horas, una nueva publicación tocó las fibras sensibles de los internautas y se convirtió en el foco de atención de miles.

Una chica compartió en su perfil que una persona le había dejado en el buzón de su casa una carta escrita de puño y letra con $500 de regalo. Según explicó, estaba firmada a nombre de un tal “Lucas”, un joven trabajador de delivery al que la noche anterior había ayudado junto a su familia cuando unos ladrones intentaban robarle la moto con la que trabajaba.

Bueno, ayer me le paré de manos a uno xq un pibe de Pedidos Ya dejó muy donada la moto en la esquina enfrente de mi casa y yo mientras llegaba a la esquina vi la tramolla. Hoy amanecimos con esto en el buzón ���� Necesito localizarlo para devolverle la plata, mi sol. pic.twitter.com/4fV7cIUOJg — ralip ralip �� (@pili_txt) May 5, 2022

La joven publicó también dos fotos donde se puede leer con precisión el mensaje que le escribió el empleado y el billete verde de $500 que le obsequió por su gesto. “Quería agradecerles por haberme cuidado anoche, no tuve la oportunidad de decirles por persona, pero lo haré por acá. Muchas gracias, son unas personas maravillosas y espero que sigan así”, expresó el muchacho al comienzo de la carta.

Y siguió: “Sé que no es mucho, pero ya que no pude agradecerles anoche les dejo $500 (lo que gané anoche) para que se compren lo que deseen”, ofreció el chico, quien además, del otro lado de la hoja, les escribió un código de descuento de $300 para usar en la aplicación de delivery.

“La verdad que me salvaron, si no hubieran estado en ese momento, el loco se llevaba mi moto con la que yo trabajo 12 horas al día. Mi nombre es Lucas y trabajo en Pedidos Ya. Siempre estaré agradecido con ustedes”, concluyó el trabajador, que aclaró que por su estado de “shock” no podía reaccionar la noche anterior.

La usuaria “@pili_txt”, como se identifica en esa red social, escribió que había decidido publicar las fotos de la carta y contar la historia públicamente para poder encontrar al delivery y “devolverle la plata”.