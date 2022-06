Un joven se volvió viral en Twitter por un hecho insólito que ocurrió en un famoso boliche de Mendoza. Esto ocurrió el sábado pasado por la madrugada cuando Nano López público un tuit, el cual bastó para se viralizara de una manera impensada.

La repercusión que adquirió su publicación -a la fecha acumuló casi 9500 retuits y más de 222 mil likes- por lo cual el joven indicó: “Estuvo bueno porque casi todo el mundo se sintió identificado y sirvió para hacer reír a mucha gente. Mis conocidos se tentaron y me joden con que soy famoso”.

Me aburrí en el boliche y para no dejar tirados a los pibes, me vine a dormir al auto. pic.twitter.com/0nX06vLgfB — Nano López (@NanoCaslaLopez) May 29, 2022

En Twitter, Nano compartió una foto suya en el interior de su vehículo, tapado con una frazada, cuando estaba a punto de dormir una siesta a la espera de sus amigos junto a una afirmación: “Me aburrí en el boliche y para no dejar tirados a los pibes, me vine a dormir al auto”.

Sobre el porque de su frazada, Nano explico a TN: “Acá en Mendoza el granizo es algo normal. Cuando sos chico te enseñan a caminar primero y después a guardar unas frazadas en el baúl, por eso la tenía a mano. Me vino bárbaro”.

El joven comentó que estuvo todo el sábado junto a sus amigos “meta guitarra, asado y fútbol”. También añadió que sus amigos querían entrar temprano al boliche pero cerca de las 2:45 am él se retiró del mismo.

López relató que a pocos minutos de su partida, uno de sus amigos le escribió para preguntarle donde estaba “¿Viste la hora? Está en pañales”, preguntó “Chuka”, su amigo. “Sí, no pasa nada”, respondió el profesor de educación física. “Le mandé la foto en el auto diciéndole que ellos se quedaran hasta la hora que quisieran, que yo los bancaba”, explicó Nano.

Lopez añadió, entre rizas: “La de irme a dormir al auto no es nueva. Siempre me joden por ser de los que abandona la gira temprano, a veces solo, a veces acompañado.” Luego agregó: “Cuando le dije que me fui, me cargaron y me dijeron ‘sos alto gato, volvé adentro’. Pero no había chance, estaba instalado en mi sommier móvil”.