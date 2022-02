Una mujer en los Países Bajos compartió los efectos traumáticos de las inyecciones de bótox que la dejaron con la imposibilidad de modular bien y la sonrisa torcida. Nikita Kimberly publicó un video a través de su cuenta de TikTok donde advirtió a sus seguidores acerca de este tipo de tratamientos. “¡No te lo pongas nunca!”, expresó la joven de 21 años.

Luego de someterse a una sesión de este tratamiento que es popular entre famosos desde hace más de una década, reveló que luego de inyectarse en la barbilla y los labios, quedó con efectos secundarios poco atractivos casi de inmediato.

Como el bótox y los rellenos son cirugías cosméticas que no implican pasar por el quirófano, no hay restricciones de edad para tenerlos, lo que significa que existe un riesgo importante de que los jóvenes se apresuren a someterse a este tipo de procedimientos, según consignó The Daily Star.

Kimberly se hizo el tratamiento en 2021 y recientemente su testimonio se hizo viral en TikTok. Con más de 3000 seguidores, filmó un video donde ralató: “Me puse bótox en la barbilla porque tenía un músculo que trabajaba demasiado, así que cada vez que sonreía tenía una abolladura en esa zona”.

Luego, contó que mientras no hablara o tuviera la boca abierta, “se veía bien”, pero una vez que hacía algún movimiento, toda la cara se torcía. “No te pongas bótox, por favor, rellenos de labios, está bien, pero no te pongas bótox, por favor... ¡Nunca!”, les manifestó a modo de advertencia a sus seguidores.

Los comentarios de los usuarios y curiosos no se hicieron esperar y ,mientras algunos expresaron empatía con ella y contaron que tuvieron experiencias similares, otros la criticaron. “Es culpa de quien te trató. Asegúrate de hacer tu investigación antes de ir. Uso bótox desde hace años y nunca tuve un problema”, le respondió una persona.

Asimismo, otro usuario se mostró un poco más alarmado y comentó que estaba muy angustiado porque ese mismo día se había inyectado y luego de leer aquella publicación entró en crisis. Por su parte, una persona escribió que los efectos serían temporales y llamó a la calma y a que no se preocupara.

En ese sentido, tal y como algunas personas le aconsejaron, la joven volvió a publicar durante el transcurso del año pasado su nueva apariencia, con las anomalías faciales significativamente atenuadas. En aquella oportunidad, estuvo más calmada y comentó: “Como pueden ver, no es tan malo como solía ser”. Más adelante agregó que el rostro todavía se veía torcido, sobre todo cuando relajaba la boca, cunado la abría o cuando hablaba con mucha fuerza o emoción.

En 2021 otro caso similar al de esta neerlandesa se volvió viral, también en TikTok. Fue Montanna Morris, una joven a la que su médico le recomendó inyectarse la toxina para aliviar los dolores de un trastorno de la articulación temporomandibular –que reduce la movilidad de la quijada- debido a que los analgésicos no le producían el efecto indicado. Sin embargo, el tratamiento -lejos de funcionar- le trajo más problemas y mayor dolor.