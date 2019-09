Este martes Don Satur es uno de los temas más comentados en Twitter y no, no te asustes, no es porque cerró ni nada parecido, sino porque le enviaron una caja repleta de sus productos a dos chicas que se disfrazaron con los envoltorios de las galletitas para una fiesta.

La usuaria @celesteiann compartió una imagen suya junto a su amiga Victoria luciendo sus vestidos para la "noche bizarra" de su viaje de egresados en Bariloche y contó el gesto que tuvo la firma para con ellas:

con mi amiga nos disfrazamos de don satur para la fiesta bizarra en bariloche y ahora don satur nos regaló una caja de don satur esto es muy gracioso gracias don satur te voy a llevar siempre en mi corazón y en mi panza también pic.twitter.com/7pxCAmvOhB — un de penas viviente (@Celesteiann) September 3, 2019

"No llegamos a tiempo para tu disfraz, pero sí para que disfrutes de unos Don Satur con amigos. ¡Gracias Celeste!", se puede leer en la tarjeta que adjuntó la empresa a una caja repleta de los célebres bizcochitos.

A partir de la intervención de Don Satur, las y los usuarios comenzaron a compartir sus disfraces pidiendo algún tipo de obsequio similar a las marcas. Mirá algunas:

Exijo mis cervezas Duff pic.twitter.com/5IQr18HPh4 — ss (@santisacco02) September 3, 2019

Vengo a exigir lo que nos deben @Pringles_LATAM pic.twitter.com/jMGlogM6qj — Milagros (@MiliGPascual) September 3, 2019