Tres jóvenes se disfrazaron de Spiderman para el cumpleaños 90 de su abuela Gladys, y protagonizaron un blooper que se volvió viral en las redes sociales. Mientras trataban de descolgarse del techo, uno pisó un tacho de metal que estaba muy inestable y se desplomó.

La novia de uno de ellos fue quien compartió el video en Twitter, y en poco tiempo, superó el millón de reproducciones.

Los tres superhéroes se llaman Agustín, Fernán y Martín. El primero de ellos trabaja como chofer de una combi, y en sus tiempos libres anima fiestas para chicos. “Spiderman es el personaje que más le gusta a los nenes en su cumpleaños”, contó a TN.

Por eso, cuando viajó a Concordia Entre Ríos, no dudó en guardar los trajes en la valija. Allí tiene una tía costurera que le iba a hacer unos arreglos. El joven contó que nada fue planeado ni se trató de una sorpresa. “Estaba toda la familia reunida y nos pintó disfrazarnos sobre todo para darle una alegría a los más chicos”.

El blooper que provocó la risa de todos en el cumpleaños 90 de Gladys

Desde distintos puntos del país la familia de Gladys viajó a Concordia para estar presente en su cumpleaños número 90. Llegaron los hijos, nietos y bisnietos. El festejo arrancó al mediodía y se extendió hasta la noche.

En medio de la celebración, Agustín le propuso a sus primos disfrazarse del hombre araña. Aceptaron rápidamente y decidieron colgarse de una pared. Pero no todo salió como pensaban.

�� ¡Nooo #SpiderMan! Un imitador se accidentó en un cumpleaños ��



�� 3 nietos sorprendieron a su abuela Gladys que cumplió 90 años disfrazándose del #HombreAraña. Escalaron el frente de la casa para su entrada "de #película” ��#EntreRíos #Viral #Agencia #Noticias #Argentina pic.twitter.com/KA6VaxySho — Agencia de Noticias Formosa (@MultimediaMi) April 20, 2022

Cuando se descolgaba, uno de ellos quiso pisar sobre un tacho de lata para no caer directamente al suelo pero no logró hacerlo. El barril se movió y terminó desparramado en el piso. Se golpeó un poco, pero no tuvo heridas de consideración.

Fuente: TN