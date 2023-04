Los trabajadores esperan cada mes. o cada quincena, con ansias el momento en el que llega el día de pago del salario. Por lo general lo reciben correctamente, pero hay situaciones en las que los empleadores no cumplen con lo pactado. Esto suele ser tomarlo con calma, pero hay veces en donde esto puede producir un descontrol.

En este caso, un joven se enojó porque en el restaurante de comida rápida en el trabajaba no le pagaron el sueldo durante un mes y decidió vengarse destruyendo el establecimiento. El daño causado por el trabajador se volvió viral en las red sociales.

Esto ocurrió hace en el restaurante Popeyes Louisiana Kitchen en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, donde un joven empleado del local de comida rápida decidió hacer "justicia por mano propia".

En una grabación, compartida en TikTok por la usuaria @itsrah26, quien era su compañera, se puede ver al muchacho causando destrozos en el establecimiento. Algunos de ellos fue abrir una bolsa de pollo crudo y tirar las piezas al piso. Luego fue grabado rompiendo las cajas de patatas fritas.

“Esto es lo que sucede cuando no te pagan durante un mes”, comentó la compañera del joven, que siguió destrozando todo a su paso. De hecho, la Sarah muestra lo que pareciera ser un almacén, el cual que fue destruido por completo.

Sobre el final del clip, se logra percibir que el empleado enojado antes de irse se ensañó con la caja registradora. En ese sentido, no sólo quedó con el dinero que había en la misma, sino que la rompió.

El vídeo se viralizó en la plataforma china y en otras redes sociales. Hasta el momento cuenta con unos 146 mil visualizaciones, más de 11 mil me gusta y cerca de 700 comentarios de usuarios, que generaron un debate sobre el accionar del joven.

"Ahora tendrá que pagar los daños. Una locura", "buena suerte para encontrar a alguien que limpie eso porque estoy seguro de que no sería yo, renunciaría allí mismo", "Todo eso por un mes", "Lo he hecho y déjame decirte que te sentiste increíble", "Ahora definitivamente no le pagarán y probablemente tendrá que pagar daños y perjuicios", fueron algunos de los comentarios de los usuarios a este viral del TikTok.