Las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis entre los internautas que deciden compartir las situaciones más insólitas que atravesaron en su vida cotidiana, alguna situación graciosa o indignante.

Una joven expuso en redes sociales una insólita manera en la que le comunicó a la familia de que iba a tener un hijo y causó furor en las redes sociales por la imprevista reacción de su familia.

“Me olvidé que mamá me hizo socia y que todos los estudios que me hagan le llegan a ella”, argumentó la flamante futura madre, que no dudó en publicar la conversación que tuvo mediante WhatsApp.

El tuit superó las 2,2 millones de reproducciones y obtuvo más de 25 mil “Me Gusta” y rápidamente un grupo de internautas quiso obtener mayor información al respecto, entre las que se destacaron las reacciones del resto de los familiares.

La joven remarcó que la madre de ella es la que recibe los mails porque cuando ingresó a esa obra social era menor de edad y su mamá puso su correo electrónico, y que “cuando cumplió la mayoría decidió que lo dejara así”

Al recibir los estudios que confirmaban el embarazo, se los reenvió a la autora de la publicación para obtener una respuesta sobre lo acontecido, motivo por el cual la joven le mandó, entre risas, la frase: “sorpresa, abuela”.

La repercusión en las redes sociales

Algunos de los internautas quisieron enterarse sobre las reacciones de los familiares, puntualmente de la madre, que es la que se había enterado “mágicamente” sobre la noticia, por lo que la autora de la publicación detalló que le dijo: “empezá a rezar para que no lo vea tu padre que también tiene el correo”.

“Hay que pensar que es una forma muy creativa de decirle a tu familia. Felicidades por el nuevo integrante e ignora por favor los demás comentarios, espero que seas feliz con lo que viene”, expresó una de las internautas que se topó con el tuit que causó furor.

Otras de las principales dudas que expresaron los seguidores era que le pasaba a los que preguntaban si la joven trabajaba o querían saber sobre la situación del padre de su hijo, a los que consideró como “gente chusma” que porque ventiló “medio chat piensan que pueden opinar”.

“Cambia el correo para que la revelación del sexo sí sea sorpresa”, “a la mía encima de eso también la llamaron por teléfono, como para confirmarle dos veces que era positivo”, o “me enteré porque mi hija abrió su mail en mi celular, así que recibí la ecografía”, fueron algunos de los comentarios que recibió.