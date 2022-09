Las redes sociales están repletas de momentos emotivos capaces de sacudir alguna lágrima al internauta más insensible. Cumpleaños, casamientos, velorios y pequeños momentos que los usuarios de las diferentes plataformas deciden compartir con el mundo; todo tiene lugar en las redes sociales.

En los últimos meses, una nueva tendencia se perpetuó entre los jóvenes usuarios de TikTok que buscan homenajear a los miembros más grandes de la familia. La tendencia consiste en pedir al abuelo o la abuela que dibuje algo, ya sea su nombre, un corazón u otra pequeñez, para usarlo de referencia en un tatuaje en su honor.

Jajajajajajajaja me tatué y esa fue la reacción de ella a su dibujo �� pic.twitter.com/AOUPjGXWuv — Virginia (@podiovirgi) September 2, 2022

Fueron varios los usuarios que decidieron formar parte de la movida, cada uno compartiendo la experiencia con un video en sus redes sociales. Los emotivos clips siempre terminan con la reacción de los abuelos al tatuaje terminado, un momento de sorpresa y emoción que enternece a los internautas. Sin embargo, una usuaria de Twitter no tuvo el resultado que esperaba cuando ejecutó la tendencia.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Virginia (@podiovirgi) mostró la increíble reacción que tuvo su abuela al tatuaje que se hizo en su memoria. Después de recordarle del dibujo que había hecho, la nieta le mostró su nuevo tatuaje a la homenajeada, cuya reacción fue la menos pensada: "Uy que feo corazón que hice. Andá a la mier** cómo te vas a hacer una cosa tan fiera", le dijo la abuela a la joven.

La nieta intentó defender su decisión explicándole que se quería tatuar "lo que te saliera", pero no pudo evitar reírse ante la reacción desesperada de su ser querido, quien lamentó su falta de dotes artísticos con la cabeza en la mano y golpeando la mesa con el puño.

El video de la inusual reacción de la señora no tardó en volverse viral en la red social del pajarito azul, donde reunió casi 1 millón de reproducciones, más de 36 mil 'me gusta's y cientos de comentarios de los divertidos internautas, quienes pidieron ver el tatuaje que impresionó tanto a la abuela.

Aparentemente, la abuela de Virginia no fue la única en reaccionar mal a tremendo regalo: "Mi abuela dijo lo mismo. Hice que escribieran sus nombres en un papel y cuando le mostré mi tatuaje me dijo 'me hubieses dicho y hacía una letra mejor' ajajaj son increíbles", comentó otra usuaria. "Bueno, igual si yo tuviese que ser recordada con un dibujo fiero mío, también reaccionaría así, jajajaja", reconoció otra, empatizando con la abuela.