Una joven rosarina se fue a tatuar en un local de la ciudad de Córdoba, pero un impactante error causó que largue en llanto y lo exponga mediante sus redes sociales, donde explicó que le había solicitado y lo que tuvo luego del hecho.

Realizarse un tatuaje es una de las prácticas más comunes en un sector de la sociedad, que buscan retratar en su piel un momento inolvidable, darle un significado especial a algún símbolo o simplemente deciden realizarlo por una cuestión estética, pero un error puede cambiarle la vida por completo a una persona.

La joven tiktoker detalló que quiso hacerse un corazón negro en la cara “porque le gusta acumular buenas experiencias”, pero que sentía que esta vez “se había ido al carajo y no paraba de llorar”.

“Cuando fui al espejo, fui muy directa y le dije que me había arruinado la cara. Necesito saber qué puedo hacer ahora porque me estoy queriendo matar” detalló sobre su flamante tatuaje, y aseguró que el tatuador sostuvo que “todavía no estaba cicatrizado”

El video obtuvo alrededor de 300 mil reproducciones en TikTok y una cifra cercana a los 4600 “Me Gusta”, mientras que recibió una catarata de mensajes entre los que le brindaban apoyo o sugerían soluciones y otros la “descansaban” por lo que había ocurrido.

“El tatuador me dijo que era una inmadura por no esperar a que cicatrice, no necesito que en los comentarios me digan que soy una boluda porque ya lo sé. A todos los que me bardean, vayan a ser felices”, enfatizó la mujer.

Según la joven, el tatuaje mal hecho ya fue arreglado, situación que la dejó mucho más tranquila con esta experiencia debido a que “con la cara así no podía salir a ningún lado” porque la intervención artística “no tenía forma a nada”.