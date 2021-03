Un mujer se llevó una verdadera sorpresa en el momento en el que decidió hacerse una ecografía para ver la imagen de su bebé.

La joven de 36 años está embarazada de 7 meses y tomó la decisión de poder ver a su niño, para dar cuenta de que el embarazo transcurre con normalidad.

Sin embargo, cuando giró la cabeza y vio lo que el monitor reflejaba, se asustó por una curiosa imagen que aparecía allí: si, parecía un pequeño “monstruo”.

Claro está que no estaba refiriéndose a su pequeño hijo, sino a la forma de una “cara” que aparecía alrededor del bebé.

Apenas llegó al hospital, confesó que no había prestado atención a lo que pasaba allí: “Estaba mirando al bebé, no el resto del escaneo”, dijo Hannah Hodgson, que no puede dejar de ver la ecografía.

Todavía sorprendida por la curiosa imagen, la joven decidió compartir la foto con el resto de sus contactos y también en las redes sociales.

“Puse una actualización de mi estado y la gente empezó a comentar. No me había dado cuenta de lo que se había proyectado”, indicó la mujer oriunda de Inglaterra.

Este bebé es algo muy importante para Hannah, no solo por ser su hijo, sino porque tiene una historia clínica que le generó grandes preocupaciones: sufrió tres abortos espontáneos y también a sus 18 años sufrió de cáncer.

Sin duda, la imagen de este pequeño “monstruo” resonará por muchos años en su cabeza, y se la mostrará a todos sus conocidos.