Emily Marson dio a luz el pasado mes de diciembre a dos niños gemelos. Su cuerpo sufrió un cambio físico, pero como ella misma ha compartido en las redes sociales, esto no se ha convertido en un problema. "Empiezo a abrazar lo que mi cuerpo se ha convertido", escribía la joven en Instagram, donde su publicación se ha convertido en viral.

La británica escribió en su cuenta de Instagram un inspirador mensaje en el que anima a las mujeres a amar su figura posparto.

"Es una publicación bastante personal, pero después de cuatro meses después de dar a luz, empiezo a abrazar lo que mi cuerpo se ha convertido", escribía la joven.

"Con una cicatriz que tendré el resto de mi vida. Un pequeño sacrificio para toda una vida de bonitos recuerdos con mi familia", proseguía.

Como informa Independent, respecto a los notables cambios tras dar a luz, Marson animaba a las madres a ver más allá de la estética y ver a sus nuevos cuerpos como símbolo de lo que han logrado.



"Tus estrías no te definen, tu cicatriz no te define, tu flacidez no te define", aseguraba en la red social. "Me ha llevado mucho tiempo aceptar quién soy y quiero ayudar a otras mujeres a aceptarse a sí mismas y sentirse guapas tal como son", zanjaba.