En los últimos días, un video viral en TikTok despertó todo tipo de reacciones por un detalle en particular: el protagonista era un joven de 17 años llamado Lucas al que le hacían un ping pong de preguntas y respuestas, donde había dicho que no iba a Bariloche el último año del secundario. Rápidamente, se armó una campaña en redes sociales a tal punto de que el streamer Luquitas Rodríguez se encargó no sólo de garantizarle el viaje de egresados, sino que también le regaló una computadora en lo que fue un emotivo momento en vivo en Paren La Mano por Vorterix.

Se llevo la PC y viaje. TIPAZOS MAL PAREN LA MANO pic.twitter.com/KXXM8aXYM5 — Cosmo (@cosmo_army) April 8, 2024

El furor por el video de "Luquitas" generó que mucha gente etiquete al creador de contenidos Luquitas Rodríguez para que lo ayude a pagar el viaje de egresados, ya que él se comprometió en otras oportunidades a armar campañas de hechos virales en redes. Las respuestas del joven que cursa el último año del secundario en el ping pong de preguntas y respuestas viral en TikTok lograron que la gente empatice por su simpleza a la hora de hablar y, particularmente, por haber dicho con cierto lamento que no iba a ir a Bariloche.

En la jornada del lunes 8 de abril, fue invitado a Paren La Mano, el ciclo en el que están Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Alfredo Montes De Oca y Roberto Galati. Antes de darle las buenas noticias, le preguntaron qué prefería más: el viaje de egresados o una computadora.

"Aprecio la idea de tener una computadora ya que podría organizarme para terminar algunas tareas, generar algunos documentos, más que nada divertirme y hacer algunas tareas. Me convendría así podría trabajar más cómodo, pero elegí el viaje porque a mí me gusta más tener una experiencia personal, disfrutar de las circunstancias, experimentar nuevos lugares, creo que es más divertido pasarla bien", expresó el joven. Afortunadamente, pudo tener las dos cosas y se generó un momento emotivo al aire.

El video que se viralizó