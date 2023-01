La semana pasada, un incendio se devoró la casa de Gabriel Gómez y casi termina con su vida. Fue un milagro, pero con un héroe: Chiquito, su perro, que logró rescatarlo de las llamas a tiempo: “Me arrastró hasta el comedor y me despertó”, contó el hombre.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda de la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Un cortocircuito fue lo que desató el fuego, que en cuestión de minutos se expandió por toda la casa mientras Gabriel dormía.

“Me salvó la vida, volví a nacer”, le contó a TN. Es que el perro mestizo de la familia, Chiquito, fue su salvador. Según explicó el hombre, esa tarde llegó de trabajar y se recostó unos minutos a mirar la tele. “Me quedé dormido. En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla”, recordó.

A causa del humo y monóxido de carbono inhalado, Gabriel se desmayó y ahí entró en acción el héroe. “Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama. Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”, contó Gabriel.

“Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, detalló el hombre, quien pidió ayuda a un grupo de nenes que estaba jugando a la pelota. Entre ellos se encontraban sus sobrinos. “Ellos salieron corriendo a pedir auxilio, a buscar a mis hermanos que viven a una cuadra. Ahí salieron los vecinos y con una silla rompieron todo el ventanal”, explicó.

Gabriel ya estaba a salvo, pero Chiquito ya se había convertido en héroe y su tarea no estaba terminad. ”Entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá”, contó.

El hombre se salvó, pero perdió todo. Mientras intenta rescatar lo que puede y volver a construir su hogar, duerme adentro del contenedor de un camión frigorífico. “De día no puedo entrar por el calor, entro como a las 2:00 de la mañana, es lo único que tengo”, manifestó.