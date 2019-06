El ingenio se apoderó de un grupo de música que logró hacerse viral por la astucia con la que actuó en medio de un mal momento. En México, un shopping en el que tocaba el grupo, comenzó a inundarse y los artistas sorprendieron con una interpretación que distrajo a los visitantes.

La tarde del sábado se registró una inundación en el centro comercial Plaza Patria, ubicada en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Allí estaba el grupo musical, arriba de un escenario, a sólo unos metros del chorro de agua que caía desde el techo.

La gente que había visitado el lugar comenzó a filmar el enorme charco que comenzaba a esparcirse por toda la planta baja hasta que debieron desviar su atención hacia el escenario.

La banda musical, de la que se desconoce el nombre, decidió seguir tocando pese a la situación y sorprendió con "My Heart Will Go On", de Celine Dion, tema de la película Titanic, de James Cameron.

Inmediatamente la gente comenzó a reír y tras la publicación del video los usuarios en las redes sociales identificaron a los músicos con los del Titanic, que decidieron seguir tocando pese a que el famoso barco se estaba hundiendo.

La fuerte lluvia en la zona también dejó árboles caídos y bocacalles tapados en diferentes puntos de los municipios, aunque no se registraron heridos.