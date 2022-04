"Falopa es muy querido en la unidad, es nuestra estrella", contó a medios locales Iván Gutiérrez, encargado de la división de canes de la Policía de Jujuy, y añadió: "Este año si Dios quiere se retira después del acto, porque tiene el tiempo cumplido".

De esa forma, el 18 de abril, tras cuatro años dejará de prestar servicios el perro que se especializa en la búsqueda de personas.

Se hizo famoso el año pasado por su nombre, ya que fue bautizado así porque iba a formar parte de la División Narcóticos.

La historia conocida de Falopa se remota a cuando el sargento Marco Aramayo lo encontró un día que estaba paseando por el dique las Ciénagas con un amigo instructor y su hijo de cinco años.

"Apareció ´Falopa´ nadando por el medio del dique trayendo un palo en la boca. Al salir del agua, arrojó el palo a los pies de mi hijo para que se lo tire al agua nuevamente y sin dudarlo, se tiró al dique otra vez a traer el palito", recordó Aramayo.

Y agregó: "Mi amigo Walter vio condiciones en ese can. Ahí es donde me dijo que lo adopte si no aparecía el dueño. Es por ello que fui hasta el auto y saqué una correa, se la puse, y caminamos por el dique para ver si alguien lo reclamaba".

Como nadie reclamó al can, Aramayo lo llevó a su casa, le dio de comer y lo curó ya que estaba lastimado en la cabeza y en las patas.

Más tarde, lo llevó a la base y confirmaron sus habilidades durante el entrenamiento para la búsqueda de personas.

A cuatro años, realizarn su ceremonia de retiro el día en el que también se conmemoran los 22 años de la División.

Fotos: Todo Jujuy