Cuando ya no queda nada, la fe es la única esperanza. Esa sensación es la que tuvo una pareja de California, que no acepta la repentina muerte de su hijita, de sólo dos años. Los días pasaron, inevitables, pero ellos siguen aguardando el milagro. El sábado, cuando Kalley y Andrew Heiligenthal fueron a despertar a la pequeña Olive Alayne, se dieron cuenta de que algo no estaba bien.

La niña no respiraba. Intentaron reanimarla, pero todo fue en vano y los minutos que pasaron hasta que llegó la asistencia médica fueron interminables. La pequeña fue llevada a un hospital donde fue declarada muerta.

Los padres estaban devastados y solamente se aferraron a su fe y a la comunidad evangélica a la que pertenecen, en la Iglesia Bethel. Además, la mamá, una reconocida cantante local, recurrió a su perfil de Instagram, donde tiene más de 260.000 seguidores, para enviar un mensaje para que todos se unieran en oración con un objetivo: que la nena resucitara.

"Estamos pidiendo sus oraciones. Creemos en un Jesús que murió y derrotó de manera concluyente cada tumba, con las llaves del poder de la resurrección. Lo necesitamos para nuestra pequeña Olive Alayne, que dejó de respirar y los médicos la declararon muerta", escribió y agregó: "Pedimos oraciones audaces y unificadas de la iglesia mundial para apoyarnos en la creencia de que Él resucitará a esta niñita. Su tiempo aquí no ha terminado y es nuestro momento de creer con audacia y con confianza para ejercer lo que el Rey Jesús pagó. Es hora de que ella cobre vida".

En poco tiempo, recibió decenas de miles de respuestas cargadas de esperanza, desde Estados Unidos y el resto del mundo. En la comunidad californiana de Redding, donde viven, se organizaron festivales de rezos, de los que también participaron famosos cantantes evangélicos en busca del milagro.

"La Iglesia Bethel cree en los relatos de curación y resurrección física que se encuentran en la Biblia (Mateo 10: 8) y que los milagros que retratan son posibles hoy en día. A pedido continuo de la familia Heiligenthal, la iglesia ha organizado reuniones de oración y adoración que consisten en canto y rezos. Como familia de la iglesia, nuestros corazones están con los Heiligenthal, rezamos por Olive y caminamos con ellos a través de su profundo dolor y tristeza", expresaron las autoridades de la comunidad religiosa.

Pese a los esfuerzos, nada cambió. En los días siguientes continuaron los mensajes de Heiligenthal en las redes sociales. "El día 3 es un muy buen día para la resurrección. Estamos abrumados de gratitud por su efusión de amor por nosotros y su fe por Olive. Jesús es fiel y verdadero y está llegando con la victoria que tiene para Olive. Olive Alayne significa despertar victorioso. Invocamos el poderoso y suficiente nombre de Jesús y te llamamos por tu nombre, dulce niña. Tu vivirás", escribió la madre el pasado lunes.

El martes, continuó: "El día 4 es un muy buen día para la resurrección. ¡Salve, abran paso al Rey Jesús! Muchas gracias por unir su fe a la nuestra, sentimos su fuerza y su creencia radical. Sigue la vida de Olive Alayne con nosotros. Está terminado, fueron sus últimas palabras antes de estallar en la vida de resurrección, por lo que no hemos terminado. Está terminado, así que no hemos terminado. Esto está despertando. ¡Vive, Olive!".

Como el milagro no llegó, Heiligenthal siguió: "El día 5 es un muy buen día para la resurrección. Nunca he estado tan agradecida por Jesús. Él es infinitamente digno de nuestro amor, confianza, fe y riesgo". La esperanza no la pierden y sólo sueñan con tener de vuelta a su hija.

Fuente: Crónica