“Corriendo esta mañana me olvidé las llaves de la moto en la moto”, comenzó el relato de Ignacio Carballo, economista e investigador, en un posteo que se volvió viral hace algunos días en su cuenta de Twitter.

El docente y protagonista de la historia indicó: “Tras un enorme susto, voy recién esperando lo peor, y me encuentro este cartel”.

Carballo, director del Centro de Finanzas Alternativas de Universidad Católica Argentina (UCA), detalló que se dio cuenta de que le faltaban las llaves cerca de las 18, luego de una extensa jornada laboral.

“No las tenía conmigo, las empecé a buscar en la oficina sin expectativas. Regresé a la moto y me topé con esa sorpresa”, expresó Carballo, que en sus redes compartió el cartel que le habían dejado: “Tus llaves están en la torre de Mayo 25″.

“Fue un día con muchas reuniones, en donde claramente uno viene con la cabeza en mil cosas, corriendo, como nos tiene acostumbrada la Ciudad de Buenos Aires”, detalló. “Cuando vi el cartel me sacó una sonrisa hermosa. Me generó una reflexión. Al hablar con los muchachos de seguridad me di cuenta de que eran gente de bien, solidaria, con empatía hacia el otro. Con ese pequeño gesto me salvaron de un susto tremendo”, agregó.

La reflexión del economista tras recuperar sus llaves

En su publicación, Carballo reflexionó: “Ustedes compren el cuento de que en Argentina son todos chorros y garcas... Yo amo este país y su gente. La mejor del mundo”.

Tras obtener sus llaves, al día siguiente volvió al edificio para obsequiarle a los guardias una docena de facturas. Nuevamente en Twitter escribió: “Más allá de la alegría de las llaves, me puso muy feliz el gesto en general. ‘Es lo que se debe hacer’, me dijo uno de ellos”.

“Siento que muchas veces nos autoboicoteamos. Elijo creer que hay más historias buenas para contar que malas para transmitir. Por algún motivo a veces nos centramos en lo negativo. Muchísima gente en Twitter sintió empatía con este caso, leí decenas de experiencias similares”, dijo Carballo a este medio.

Entre las respuestas, muchos usuarios compartieron vivencias parecidas y hasta uno exhibió un cartel similar luego de haber extraviado su celular. Uno de sus seguidores le preguntó a Carballo si le habían pedido los papeles de la moto para entregarle las llaves. “Sí, la licencia con la patente”, respondió él.

Luego completó: “No esperaba la repercusión del tuit, fue muy grato. Me generó también la sensación de reforzar esto: cuánta falta hace comunicar esto, lo bueno y lo lindo. Mostrar esto que considero la esencia de los argentinos y argentinas que a veces queda tapada por esta coyuntura nefasta, que desde mi perspectiva es la menor parte de la realidad”.